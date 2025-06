Prima un' apericena con stuzzichini e poi un servizio navetta che porta dritto alla movida della riviera | il nuovo format di due 25enni

Se sogni unire relax e divertimento in un’unica serata, Cristal Lounge Bar è il luogo che fa per te. Con un’apericena tra drink, taglieri dolci e salati, e un servizio navetta gratuito per la movida della Riviera, questo nuovo locale promette esperienze indimenticabili. Ideato da due giovani 25enni, Cristal Lounge Bar inaugura giovedì alle 19 in via Punta di Ferro, 1. Al timone della...

