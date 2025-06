Prima udienza preliminare per l' ex prefetto Francesco Messina accusato di peculato

Il 23 ottobre si apre un capitolo cruciale nel processo che coinvolge l’ex prefetto Francesco Messina, accusato di peculato. La decisione della giudice Laura Alcamo potrà segnare una svolta decisiva: il futuro di Messina sarà deciso in questa prima udienza preliminare, che rappresenta un passo fondamentale nel lungo percorso giudiziario. Riuscirà la giustizia a fare luce su questa delicata vicenda?

23 ottobre: questa la data in cui verrà deciso dalla giudice per le udienze preliminari Laura Alcamo se Francesco Messina, ex prefetto della città del Santo, verrà rinviato a giudizio per peculato continuato. Le indagini nei confronti di Francesco Messina erano state chiuse a inizio aprile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Prima udienza preliminare per l'ex prefetto Francesco Messina, accusato di peculato

