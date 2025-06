Prima lo spettacolo poi l' aperitivo la rassegna estiva TSV al Maddalene con Solo un sogno

Prima lo spettacolo, poi l’aperitivo: questa è la magia della rassegna estiva TSV al Maddalene, dedicata a “Solo un sogno”. A Padova, tornano gli aperitivi teatrali delle 19, un’occasione unica per avvicinare attori e spettatori in un’atmosfera informale e coinvolgente. Un momento di convivialità e arte, dove il teatro si fa vicinanza, rompendo le barriere e creando una comunità in continua crescita...

La sfida tra sport e spettacolo in prima serata - La sfida tra sport e spettacolo in prima serata ridefinisce la programmazione televisiva italiana. Gli eventi sportivi di grande richiamo, come partite e competizioni internazionali, spesso influenzano la messa in onda di programmi di intrattenimento, creando un incessante fermento tra audience e palinsesto.

SABATO 21 giugno, ultimo live prima della nostra pausa estiva @ PORK"N'ROLL beer FEST a Caravaggio (Bg)! ....in apertura durante l'aperitivo, spettacolo Drag Queen... H19.00 apertura cucine H21.00 circa inizio live // alla voce Emy Carichi Vai su Facebook

Prima lo spettacolo poi l'aperitivo, la rassegna estiva TSV al Maddalene con Solo un sogno; ’Dalle sette alle nove’, spettacoli per i bambini; Primavera di Danza Musica Teatro.

Aperitivo, dibattito e prima italiana del film di Radu Jude - Il Centro Studi Melandri organizza la terza proiezione della rassegna cinematografica ’Locus Solus: visioni, riflessi, identità’, in programma oggi ... Si legge su msn.com

Con lo spettacolo “Bambolotto” di Maura Bloom si apre la rassegna “Bla bla Femina” - ORIGLIANO D’OTRANTO – Maura Bloom, con il suo spettacolo di stand up comedy “Bambolotto” aprirà mercoledì 18 giugno al Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto la rassegna culturale “Bla bla Femina” ... Lo riporta lecceprima.it