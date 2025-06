Prima edizione di Music in the Castle venerdì al castello di Corigliano d’Otranto

La prima edizione di Music in the Castle a Corigliano d'Otranto promette un evento indimenticabile, dove i talenti emergenti della scena underground salentina si esibiranno in un’atmosfera magica. Dopo le performance live, DJ energici animeranno la notte, facendoti ballare tra luci scintillanti e suoni coinvolgenti fino all’alba. Un’esperienza unica tra luci, suoni e magia, pronta a scrivere una pagina indimenticabile nel cuore di tutti gli amanti della musica.

Sul palco, gli artisti più freschi e vibranti della scena underground salentina, pronti a trascinarti in un viaggio musicale senza confini. A seguire, una selezione di DJanimerà la notte con ritmi che faranno ballare le mura del castello fino all'alba. Un'esperienza unica tra luci, suoni e.

