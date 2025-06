Prima edizione dell’Alien Sound Festival | musica internazionale alla ex Base Nato di Bagnoli

Un nuovo capitolo musicale sta per aprirsi nel cuore del Sud Italia: l’Alien Sound Festival, prima edizione di un evento internazionale innovativo, si presenta oggi alla stampa presso l’ex Base Nato di Bagnoli, trasformata in Parco San Laise. Con un’attenzione speciale alla scena latino-urbana globale, questo festival promette di unire culture e sonorità diverse in un’esperienza unica. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica senza confini.

Si è tenuta oggi presso l'ex Base Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell'Alien Sound Festival, il primo festival internazionale di musica del Centro-Sud Italia a vocazione crossover, con un focus sulla scena latino-urbana globale.

