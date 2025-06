Prima Categoria Forlimpopoli Bettini nuovo ds E in panchina arriva Biondini

Il Forlimpopoli Calcio si prepara a riscrivere il proprio destino con un nuovo, entusiasmante volto. Dario Bettini, ex allenatore della promozione, torna in società come direttore sportivo, portando con sé esperienza e passione. Al suo fianco, Michel Biondini, nome noto nel panorama locale, siederà sulla panchina, promettendo una ripartenza decisa. Con questa rinnovata conduzione tecnica, la squadra mira a risalire vertiginosamente le gerarchie del calcio regionale.

Nuova conduzione tecnica per il Forlimpopoli Calcio. Dario Bettini, già allenatore nell’anno della conquista della Promozione, è il nuovo direttore sportivo della squadra appena retrocessa in Prima Categoria. Nuovo anche l’allenatore, che sarà Michel Biondini, negli scorsi anni sulla panchina del Savio in Prima. Fabio Dall’Ara, che nell’ultimo scorcio del campionato scorso aveva ricoperto il ruolo di allenatore-giocatore, resterà in squadra a dirigere il centrocampo. Bettini, per tutti il Cobra, ha già messo a segno gli arrivi dei difensori Giovanni Petrini e Vincenzo Visconti, entrambi classe 1999, dei portieri Mattia Mastrandea (’95) e Edoardo Farsoni (’92) e deall’attaccante Riccardo Zauli (2006) rientrato dal prestito alla Fratta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Forlimpopoli, Bettini nuovo ds. E in panchina arriva Biondini

