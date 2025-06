Pride Sport Arena 2025 | weekend di sport e inclusione a Milano

Preparati a vivere un weekend unico nel cuore di Milano: Pride Sport Arena 2025, un evento dedicato allo sport e all’inclusione sociale, trasformerà l’Arco della Pace in una vibrante capitale di solidarietà e divertimento. Sabato 21 e domenica 22 giugno, partecipa a tornei, incontri e feste aperti a tutti, con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come gentilezza e rispetto. Un’occasione imperdibile per unire passione sportiva e impegno sociale!

Pride Sport Arena 2025 protagonista assoluta. In arrivo un intenso weekend fatto di sport e inclusione sociale. Sabato 21 e domenica 22 giugno, la piazza all’ Arco della Pace si trasforma nella capitale ‘ Pride Sport Arena 2025 ‘. Una appassionata e appassionante due giorni tra tornei, incontri e feste aperti all’intera città. Mission fondamentale dell’iniziativa quella di promuovere l’inclusione, la gentilezza e il rispetto del prossimo attraverso lo sport. Nel corso di questo importante evento verrà anche presentata la Pride House. Stiamo parlando di un interessante progetto sportivo e culturale in partnership con il Comitato Olimpico Internazionale durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Pride Sport Arena 2025: weekend di sport e inclusione a Milano

