Nel 2023, l'Italia si conferma tra i Paesi con i costi più elevati per l'assicurazione RC auto in Europa, con una media di 286 euro. Solo il Regno Unito supera questa cifra, mentre Spagna e Francia si attestano a 186 euro. La relazione Ivass evidenzia come differenze nei costi di riparazione e nei sistemi di risarcimento contribuiscano a queste disparità. Questi dati invitano a riflettere su come ottimizzare le tariffe e ridurre gli oneri per gli automobilisti italiani.

Nel 2023 l'Italia aveva il prezzo medio più elevato nell' Unione europea per la copertura obbligatoria rc auto, collocandosi a 286 euro contro il valore minimo di Spagna e Francia, pari a 186 euro. A superare l'Italia solo il Regno Unito a 381 euro. Lo si legge nella relazione annuale dell'Ivass sul 2024, in cui l'istituto spiega che "i differenziali fra i Paesi sono legati a fattori quali i costi delle riparazioni e i sistemi di risarcimento in caso di lesioni o morte" e che il differenziale fra i premi pagati in Italia e quelli all'estero "si è progressivamente ridotto dal 2012". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo medio rc auto in Italia: tra i più alti dell'UE nel 2023

