Prezzo dell' oro stabile sui mercati asiatici platino ai massimi dal 2014

L’oro si stabilizza sui mercati asiatici, resistendo alle turbolenze create dal monito della Federal Reserve sul rischio inflazione negli Stati Uniti. In questo scenario, il platino raggiunge i massimi da oltre dieci anni, mentre l’argento si avvicina ai livelli più elevati. Questi movimenti riflettono un crescente interesse per i metalli preziosi come beni rifugio in un contesto di incertezza globale. Ma cosa ci riserva il futuro per questi preziosi protagonisti?

Il prezzo dell'oro è stabile sui mercati asiatici dopo il calo innescato dal monito del presidente della Fed sul rischio inflazione per l'economia Usa. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 3.373,73 dollari l'oncia (+0,1%), dopo aver perso ieri lo 0,6%. Il platino è salito di oltre il 2% a 1.350,17 dollari l'oncia, toccando il livello più alto da oltre 10 anni, da settembre 2014. L' argento viene scambiato vicino ai massimi dal 2011. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo dell'oro stabile sui mercati asiatici, platino ai massimi dal 2014

In questa notizia si parla di: prezzo - stabile - mercati - asiatici

L'oro è stabile a 3.373 dollari, platino ai massimi dal 2014; Forex Asia, dollaro stabile mentre i mercati valutano l’accordo USA-Cina; FTSE 100 stabile, ma i mercati asiatici avanzano.

Prezzo dell'oro stabile sui mercati asiatici, platino ai massimi dal 2014 - Prezzo dell'oro stabile dopo il calo per il monito della Fed sull'inflazione. quotidiano.net scrive

L'oro è stabile a 3.373 dollari, platino ai massimi dal 2014 - Il prezzo dell'oro è stabile sui mercati asiatici dopo il calo innescato dal monito del presidente della Fed sul ... Secondo notizie.tiscali.it