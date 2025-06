Previsioni meteo weekend del solstizio d’estate con l’anticiclone ma occhio ai temporali

Prepariamoci a un weekend di fine giugno all’insegna del caldo estivo, con temperature che raggiungeranno i 31-33°C in molte zone, specialmente in Toscana e lungo la ligure e il Tirreno. Tuttavia, l’anticiclone porta anche qualche temporale pomeridiano, offrendo un mix di calore e brevi schiarite. Rimanete aggiornati per godervi al meglio il solstizio d’estate senza sorprese!

In questo weekend le temperature saliranno fino a circa 31-33°C, con picchi più alti in Toscana e sul versante ligure e tirrenico.

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo - solstizio - estate

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi.

