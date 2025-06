Previsioni meteo per il weekend in Italia | sole temporali e caldo in aumento

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sabato 22 e domenica 23 giugno 2025: che tempo farà?. Il primo fine settimana dell’estate astronomica si presenta con condizioni meteo variabili sull’Italia, tra ondate di caldo in aumento al Sud e instabilità sparsa al Nord, specialmente nelle ore pomeridiane. Nord Italia: tempo instabile, rischio temporali. Nel Nord del Paese, sabato sarà caratterizzato da un’alternanza tra sole e nuvole, con rovesci e temporali sparsi che si concentreranno principalmente su Alpi, Prealpi e settori pedemontani. Domenica la situazione resterà simile, con nuove precipitazioni attese soprattutto nel pomeriggio, localmente anche intense. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

