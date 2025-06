Previnet niente sblocco delle assunzioni e premio di risultato | Stato di agitazione

In un momento delicato per i lavoratori della Previnet Spa di Preganziol, circa 350 dipendenti hanno avviato lo stato di agitazione a causa del blocco delle assunzioni e del mancato pagamento del premio di risultato. La tensione cresce mentre le questioni salariali e occupazionali rimangono irrisolte, mettendo in discussione la stabilit√† e il futuro del team. √ą fondamentale analizzare le cause di questa protesta e cercare soluzioni che tutelino i diritti di chi lavora con impegno e dedizione.

Sono circa 350 i lavoratori e le lavoratrici della Previnet Spa di Preganziol¬†che hanno proclamato¬†l'apertura dello stato di agitazione sindacale a partire da oggi, gioved√¨ 19 giugno. L'azienda, con sede in via Forlanini a Preganziol, √® specializzata in¬†soluzioni amministrative e informatiche per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Previnet, niente sblocco delle assunzioni e premio di risultato: ¬ęStato di agitazione¬Ľ

