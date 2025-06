Prevenzione Campi Flegrei nuovo svincolo della Tangenziale a Pozzuoli | lavori per 15 mesi

Un nuovo capitolo si apre per la sicurezza e lo sviluppo dei Campi Flegrei: con un investimento di 10 milioni di euro, il ministro Musumeci annuncia 15 mesi di lavori per l'installazione del nuovo svincolo sulla tangenziale a Pozzuoli. Un intervento chiave nella pianificazione di emergenza, destinato a rafforzare la prevenzione e migliorare la viabilità . Scopriamo insieme come questa infrastruttura strategica cambierà il volto dell’area.

L'annuncio del ministro Musumeci: 15 mesi di lavoro per 10 milioni di euro. "Infrastruttura strategica nella pianificazione di emergenza dell'area Flegrea".

