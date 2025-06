Presidente di Confagricoltura Catania | Il problema della siccità incombe sempre sulle nostre teste

Il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria, mette in guardia: nonostante le piogge del passato inverno, la siccità resta una minaccia concreta per le nostre campagne. La preoccupazione si concentra sulle potenziali carenze idriche che potrebbero compromettere le colture e il futuro agricolo della Sicilia, in particolare nella piana di Catania. Dopo un incontro con l'assessore regionale, Arcoria sottolinea l'urgenza di azioni concrete per affrontare questa crisi crescente.

