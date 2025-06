Presentazioni Palinsesti 2025 2026 ecco le date

L’attesa è finita: i broadcaster italiani stanno per svelare le carte della stagione TV 2025/2026. Le presentazioni dei palinsesti sono alle porte, con date già fissate per Napoli, Milano e altre città chiave. Un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima volti e programmi che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi. Ecco tutte le date ufficiali, per non perdere neanche un dettaglio di questa entusiasmante avventura televisiva.

I broadcaster italiani sono pronti a svelare le proprie carte per la stagione TV 20252026. Ma quando? Ecco le date di tutte le presentazioni dei palinsesti. Ad aprire le danze sarà la Rai che in quel di Napoli venerdì 27 giugno presenterà volti e programmi della prossima annata televisiva, con particolare riferimento all'autunno (settembredicembre 2025). A seguire, doppia data milanese: prima con La7, che svelerà i palinsesti giovedì 3 luglio, poi con Mediaset, che organizzerà una Serata con la Stampa nella quale raccontare la propria offerta martedì 8 luglio. Due giorni dopo, giovedì 10 luglio, i riflettori si sposteranno a Roma per Prime Video.

