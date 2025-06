Pres Galatasaray | Calhanoglu? Tante parole! Ecco cosa ci siamo detti

C’è stato un acceso fermento attorno al possibile arrivo di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, tra speculazioni e voci di mercato. Dursun Özbek, presidente del club turco, ha deciso di fare chiarezza, mettendo fine alle chiacchiere e condividendo la sua visione su questa possibilità. Con sincerità e determinazione, il dirigente ha spiegato la posizione ufficiale del club, alimentando così l’attesa dei tifosi e gli equilibri del mercato. Ecco cosa ci siamo detti.

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, in un’intervista rilasciata alla tv turca, ha parlato anche dell’eventuale trasferimento di Hakan Calhanoglu a Istanbul. STOP – Negli scorsi giorni si è parlato tante volte di un possibile trasferimento – chiacchierato – di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Oggi, il presidente del club turco, Dursun Özbek, ha voluto mettere un punto sulle dicerie. Queste le sue parole ai media locali: « C’è stato un malinteso riguardo al mio incontro con Hakan Çalhano?lu. Parliamo del nostro capitano della Nazionale, un motivo d’orgoglio per tutti noi, un calciatore di straordinario talento e successo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pres. Galatasaray: «Calhanoglu? Tante parole! Ecco cosa ci siamo detti»

In questa notizia si parla di: galatasaray - calhanoglu - tante - pres

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

GdS - Inter irritata per la telenovela Calhanoglu-Galatasaray, il giocatore non ha manifestato la voglia di andar via, l’Inter chiede 40 mln. CdS - Il Gala seduce Calhanoglu, incontro con l’agente in Turchia, l’Inter non scende dalla valutazione di 40-45 mln, a me Vai su Facebook

GALATASARAY - Il presidente: Calhanoglu nostro fiore all’occhiello, ci siamo parlati al telefono”.

Pres. Galatasaray: «Calhanoglu? Tante parole! Ecco cosa ci siamo detti» - Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, in un'intervista rilasciata alla tv turca, ha parlato anche dell'eventuale trasferimento di Hakan Calhanoglu a - Da inter-news.it

Pres Galatasaray: “Tutti vorrebbero Calhanoglu! Ci ho parlato al telefono e mi ha detto che…” - Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, ha parlato di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e obiettivo di mercato del club turco ... Come scrive fcinter1908.it