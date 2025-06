Preparazione dati e programma Sap

Se sei appassionato di tecnologia e desideri entrare nel mondo del SAP, questa è l’opportunità che fa per te! Un’azienda di produzione a Lesmo cerca due tirocinanti data entry con buone competenze in Excel e preferibilmente diploma tecnico informatico. Un’esperienza formativa di sei mesi, con indennità e possibilità di crescita professionale. Non perdere questa occasione: invia il tuo CV a [email protected], rif. 1JUN2510 e inizia il tuo percorso nel settore IT!

