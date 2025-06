Prendeva di mira le auto cabrio per rubare oggetti | in carcere la donna bloccata a Orio

Una donna nota per aver preso di mira auto cabrio in aeroporto tenta di sfuggire alla legge, ma questa volta finisce in manette a Orio. Nella mattinata del 18 giugno, grazie all’efficiente intervento della polizia, è stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione. La sua fuga rischia di concludersi definitivamente, dimostrando che nessuno può sfuggire alla giustizia a lungo.

IL CASO. Nella mattina di mercoledì 18 giugno, la polizia ha arrestato la donna che si era resa nota per dei furti e danneggiamenti allo scalo di Orio: un arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione.

