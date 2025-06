Prendersi cura | uno sguardo plurale per porre al centro la persona

Prendersi cura richiede uno sguardo plurale, centrato sulla persona e condiviso da molti. È un banco di prova per la solidità delle relazioni e un riflesso della nostra consapevolezza dell’interdipendenza. L’incontro del 18 giugno, primo della rassegna ‘Comunità in dialogo’, ha aperto un dibattito fondamentale su come le nuove sfide richiedano risposte innovative e collaborative. Perché, solo insieme, possiamo costruire un futuro più umano e resiliente.

Cura come responsabilità di molti. Cura come banco di prova della tenuta delle relazioni della comunità. Cura come cartina di tornasole della consapevolezza della nostra interdipendenza. È stato dedicato al ‘Prendersi cura. Nuovi bisogni, nuove risposte’ l’incontro di mercoledì 18 giugno, primo della rassegna dal titolo ‘Comunità in dialogo. Dati, esperienze, visioni’, promossa, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, da Fondazione Banca Popolare di Bergamo, in occasione della recente trasformazione in Ente Filantropico. Una tavola rotonda ha visto alternarsi gli interventi di don Roberto Trussardi, direttore Caritas Bergamasca; Giovanna Ricuperati, presidente Confindustria Bergamo e Francesco Locati, direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Prendersi cura: uno sguardo plurale per porre al centro la persona

