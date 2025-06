Prende forma il cda di Atac Da tre a cinque membri e il nuovo presidente

Il restyling del consiglio di Atac si fa concreto: con cinque membri e un nuovo presidente, Alessandro Rivera, il colosso dei trasporti capitolini si prepara a una svolta strategica. Dopo le nomine di Cantiani e Piccolo, l’attenzione si sposta sulla scelta del direttore, che entro due settimane darà ulteriore slancio alla rinascita dell’azienda. La fase decisiva è iniziata: il futuro di Atac prende forma.

