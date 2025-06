Prende costumi e vestiti poi in cassa non vuole pagare in negozio arrivano polizia ed esercito per il cliente molesto

Una scena surreale ha preso vita in corso Garibaldi ad Ancona, dove un uomo di 40 anni ha scatenato il caos nel negozio: ha iniziato a prendere abiti e costumi, ammassandoli sul banco senza intenzione di pagare. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento di polizia ed esercito per calmare la clientela e gestire il cliente molesto, evidenziando quanto possa essere imprevedibile una giornata nel cuore della città .

ANCONA – Polizia ed esercito in corso Garibaldi per un cliente molesto entrato in un negozio. L'uomo, 40 anni, italiano, oggi pomeriggio ha iniziato a prendere costumi e vestiti dagli scaffali in vendita ammucchiandoli tutti sul bancone della cassa.

