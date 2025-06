Premio Ischia domani al via con un focus sulla comunicazione in caso di emergenza sismica

Domani alle 17, la Sala Carte dell’Hotel Regina Isabella ospiterà l’apertura della 46ª edizione del Premio Ischia di giornalismo, dedicata a un tema cruciale: come comunicare efficacemente in caso di emergenza sismica. Un dibattito coinvolgente con esperti e commissari di Governo, che metteranno a confronto sfide e buone pratiche tra le aree di Ischia, Campi Flegrei, Centro Italia ed Emilia-Romagna. La discussione sarà un’occasione per riflettere su strategie e criticità nel comunicare la ricostruzione post-sismica.

"Comunicare l'emergenza e la ricostruzione: sfide e buone pratiche a confronto – i casi di Ischia, Campi Flegrei, Centro Italia ed Emilia-Romagna" è questo il tema del dibattito che domani alle 17 nella Sala Carte del Hotel Regina Isabella aprirà ufficialmente la 46° edizione del premio Ischia di giornalismo. Un confronto a più voci dove i commissari di Governo si confronteranno su come comunicare in caso di emergenza e sulla ricostruzione. Partecipano: On. avv. Giovanni Legnini – Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia ing.

Premio Ischia, Paolo Ruffini e Jacopo Gasparetti sono i “Comunicatori dell’anno” - Paolo Ruffini e Jacopo Gasparetti sono i vincitori del Premio Ischia “Comunicatori dell’anno”. Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Gasparetti, tra i giovani talenti under 30, sono stati scelti dalla giuria tra i migliori professionisti del settore, riconoscendo il loro impatto e innovazione nel campo della comunicazione.

