premio campiello a laura pariani il riconoscimento alla carriera

Laura Pariani, scrittrice e dramaturga di talento, riceve il prestigioso Premio Fondazione Il Campiello 2025, un riconoscimento che celebra la sua straordinaria carriera letteraria. L’annuncio ufficiale è stato fatto mercoledì, davanti agli autori finalisti presso l’Associazione Civita a Roma, sottolineando l’importanza del suo contributo alla letteratura italiana. Clicca qui per scoprire i dettagli di questa emozionante onorificenza e il percorso che ha portato Laura Pariani al vertice della narrativa contemporanea.

Laura Pariani, scrittrice e dramaturga italiana, è stata insignita del Premio Fondazione Il Campiello, menzione speciale alla carriera per il 2025. L'annuncio mercoledì, alla presenza della cinquina degli autori finalisti presso l'Associazione Civita in Piazza Venezia a Roma. Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it