Preghiera della sera del 19 Giugno 2025 | Allontana da me ogni male

Concludiamo questa giornata con una preghiera di fiducia e speranza, affidando a Dio le nostre preoccupazioni e i momenti di difficoltà. La preghiera della sera del 19 giugno 2025 ci invita a riflettere sulle benedizioni ricevute e a chiedere protezione da ogni male. Dedichiamo questa istante di raccoglimento a rinnovare la nostra fede e a trovare serenità nel cuore, pronti ad affrontare il nuovo giorno con rinnovata speranza.

"Allontana da me ogni male". È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa.