Predatory sparrow la guerra parallela degli hacker filo-israeliani al cuore finanziario dell' Iran

Nel silenzio digitale, Predatory Sparrow emerge come un predatore implacabile, orchestrando offensive informatiche contro il cuore finanziario dell’Iran. Con due attacchi recenti di grande impatto, questo gruppo di hacker filo-israeliani si conferma protagonista di una guerra parallela che minaccia stabilità e sicurezza. Ma quali sono le reali conseguenze di questa escalation? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa battaglia cibernetica senza esclusione di colpi.

Predatory sparrow è uno dei gruppi più aggressivi nel mondo della guerra informatica, e negli ultimi giorni ha messo a segno due gravi attacchi contro la repubblica islamica. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Predatory sparrow, la guerra parallela degli hacker filo-israeliani al cuore finanziario dell'Iran

In questa notizia si parla di: predatory - sparrow - guerra - parallela

Cyber-attacco di Predatory Sparrow paralizza Bank Sepah in Iran - Un’ondata di attacchi informatici sconvolge l’Iran: Predatory Sparrow, noto gruppo hacker, ha rivendicato il blitz contro Bank Sepah, uno degli istituti più antichi e influenti del paese.

Predatory sparrow, la guerra parallela degli hacker filo-israeliani al cuore finanziario dell'Iran.

Pro-Israeli Hacktivist Group 'Predatory Sparrow' Reappears - Citing the current Gaza conflict, last week the group sent the first tweet in more than a year the group ... Scrive darkreading.com

Predatory Sparrow: Who are the hackers who say they started a fire in Iran? - A hacking group called Predatory Sparrow said it was behind the attack, which it said caused a serious fire, and released a video to back up its story. Segnala bbc.co.uk