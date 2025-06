Precipita dal tetto di un’abitazione | 70enne trasportato in codice rosso con l’elisoccorso

Un grave incidente domestico scuote Montebotolino, nel cuore della provincia di Arezzo. Un uomo di 70 anni è precipitato dal tetto della propria abitazione, riportando traumi seri e un quadro clinico complesso. Soccorritori tempestivi e l'elisoccorso Pegaso sono intervenuti prontamente per trasferirlo all’ospedale di Careggi, dove riceverà le cure necessarie. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza in casa sia fondamentale e quanto la prontezza dei soccorsi possa fare la differenza.

Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, nella provincia di Arezzo. I soccorsi sono intervenuti a Montebotolino, nel comune di Badia Tedalda, per prestare aiuto a un uomo di 70 anni caduto dal tetto di un’abitazione. L’anziano, a seguito della caduta, ha riportato vari traumi. Stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi con l’elisoccorso Pegaso. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Precipita dal tetto di un’abitazione: 70enne trasportato in codice rosso con l’elisoccorso

