Precampionato dei Lupi due amichevoli e memorial Sandro Criscitiello

L’US Avellino 1912 si prepara all’imminente stagione con entusiasmo e determinazione, affrontando un intenso ritiro precampionato a Rivisondoli (AQ). Durante questa fase, il team disputerà due amichevoli di rilievo e il prestigioso Memorial Sandro Criscitiello, un’occasione unica per testare le proprie forze e affinare la strategia in vista delle sfide ufficiali. Le partite, programmate tra il 19 e il 22 luglio 2025, promettono emozioni e spettacolo, segnando l’inizio di una nuova avventura per i Lupi.

L'U.S. Avellino 1912 rende noto che durante il ritiro precampionato che si svolgerà a Rivisondoli (AQ) disputerà due gare amichevoli. Il calendario delle partite sarà il seguente: Sabato 19 luglio 2025: Stadio Comunale di Rivisondoli: Avellino – Castel di Sangro Martedì 22 luglio 2025.