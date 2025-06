Prato tensione in consiglio comunale | proteste contro la sindaca Bugetti cartelli con scritto dimissioni

La tensione si fa sentire nel cuore di Prato, dove il consiglio comunale si trasforma in un palcoscenico di proteste contro la sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un nuovo scandalo. L’opposizione ha abbandonato l’aula, mentre alcuni cittadini hanno esposto cartelli con la richiesta di dimissioni. La situazione si aggrava, alimentando un clima di scontento e incertezza che potrebbe scuotere le fondamenta dell’amministrazione locale. La vicenda promette sviluppi imminenti e clamorosi.

Prato, 19 giugno 2025 – Tensione in consiglio comunale a Prato. Al centro delle polemiche la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Nel pomeriggio di oggi, 19 giugno, durante la seduta l’opposizione ha lasciato l’aula consiliare fin dalle prime battute, in segno di protesta contro il rifiuto di discutere 11 question time sul caso Bugetti. Parte del pubblico presente ha mostrato cartelli con scritto “ Dimissioni ” quando la sindaca Bugetti ha iniziato a parlare rispondendo all’unico question time rimasto ‘attivo’, quello della consigliera del Pd Monia Faloni. I cartelli sono stati rimossi velocemente dai vigili urbani presenti in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, tensione in consiglio comunale: proteste contro la sindaca Bugetti, cartelli con scritto “dimissioni”

A Prato la sindaca Ilaria Bugetti ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, la vicenda riguarderebbe i contributi elettorali ricevuti dall'imprenditore Riccardo Matteini Bresci Vai su Facebook

