Prato inchiesta corruzione | i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni

Una vasta inchiesta sulla corruzione scuote il cuore di Prato, rivelando nomi eccellenti e figure di spicco coinvolte nelle carte e intercettazioni. Da politici a imprenditori, passando per enti pubblici e associazioni di categoria, il tessuto della cittĂ si svela sotto una luce impietosa. La scoperta di tali retroscena scuote le fondamenta della comunitĂ , lasciando aperta la domanda: fino a che punto arriva la terra di Prato in questa rete di malaffare?

Prato, 19 giugno 2025 – Dal Gran Maestro Venerabile al dirigente comunale o regionale, passando per assessori regionali e comunali e consiglieri, noti imprenditori ed esponenti di Confindustria Toscana Nord, Arpat, Gida, Consorzio Acque, Camera di commercio di Prato. Si trova un po’ di tutto nelle indagini che la Dda di Firenze ha portato avanti nell’ultimo anno e che hanno interessato la sindaca Ilaria Bugetti e l’imprenditore Riccardo Mattini Bresci, unici indagati nell’ inchiesta per corruzione per la quale i pubblici ministeri Nastasi, Gestri, Boscagli hanno chiesto la misura cautelare: domiciliari per la sindaca, carcere per Matteini Bresci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni

