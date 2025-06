Pranza in un hotel Disney con la famiglia e gli arriva un conto da 800 euro | Se trovo quel topo lo rapino Lo scontrino è virale

In un mondo in cui i pasti da sogno si trasformano in bollette da capogiro, l’utente X @jrockandrollt ha fatto scalpore condividendo uno scontrino da oltre 800 euro al Disney’s Grand Californian Hotel. Un arrivederci alla magia o un avvertimento sulle sorprese estive? Se anche tu vuoi scoprire cosa può succedere quando il conto supera ogni aspettativa, continua a leggere…

Estate, tempo di scontrini salatissimi, di chi li posta sui social e di chi li commenta. È accaduto anche all’utente X @jrockandrollt (John “Rock & Roll” Tolkien) mentre si trovava, insieme alla sua famiglia (in tutto cinque persone) in un luogo “di magia”. Dove? Al Disney’s Grand Californian Hotel. Lo scontrino è stato postato sui social lo scorso 16 giugno ed è diventato virale con oltre 15 milioni di visualizzazioni. Costo 937,65 dollari (816 euro), inclusa un’elevata mancia da 150 dollari. “Princess Breakfast a Disneyland con i miei figli. Ho quasi sputato il caffè”, il commento. Ma in cosa consiste questa colazionepranzo? Intanto, come tutto o quasi quello che è legato ai viaggi, è un’esperienza ( avete presente il cosiddetto turismo esperenziale? ) e offre un pasto di varie portate con incontri con le principesse Disney. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pranza in un hotel Disney con la famiglia e gli arriva un conto da 800 euro: “Se trovo quel topo lo rapino”. Lo scontrino è virale

