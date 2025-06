Power ranking delle coppie al doppio misto degli US Open

Come un fulmine a ciel sereno, la pubblicazione delle coppie del doppio misto agli US Open ha catturato l’attenzione di appassionati e analisti, sollevando numerosi dubbi e curiosità. Con le stelle del tennis già in campo sull’erba, questa scelta inaspettata ci fa riflettere sulle strategie e le sorprese che il grande slam newyorchese potrebbe riservare. Ma chi sono le coppie da tenere d’occhio? Entriamo nel vivo del power ranking.

Mentre i nostri schermi televisivi sono riempiti di verde, e i tennisti e le tenniste provano a non scivolare sull’erba, martedì mattina del tutto a sorpresa, gli US Open hanno pubblicato le coppie partecipanti al torneo di doppio misto che si terrà ad agosto. Non sembrava una cosa reale. Innanzitutto per la tempistica: perché annunciare il programma degli US Open ancora prima dell’inizio di Wimbledon? E poi per la composizione delle coppie, francamente incredibile, che sembra disegnata con foglio e matita dalle varie community di appassionati di tennis. Insomma: fan-fiction. Ho dovuto controllare due o tre volte che fosse vero, e controllando mi sono reso conto che non ero l’unico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Power ranking delle coppie al doppio misto degli US Open

In questa notizia si parla di: coppie - open - doppio - misto

US Open 2025, svelate le 16 coppie del torneo di doppio misto: ci sono Sinner, Paolini/Musetti ed Errani/Vavassori! - Le emozioni degli US Open 2025 si fanno sempre più intense, con la conferma delle 16 coppie di doppio misto che promettono spettacolo.

? Gli US Open rivoluzionano il doppio misto! Ecco tutte le 16 coppie e del nuovo format voluto dall'organizzazione dello Slam americano: che ne pensate? Vai su Facebook

Le 16 coppie del doppio misto del prossimo US Open sono ufficialmente REALTÀ Si gioca martedì 19 e mercoledì 20 agosto, durante la fan week, nella settimana che precede l'inizio dei tornei di singolare e doppio. Alla coppia vincitrice andrà un milione - X Vai su X

US Open, le coppie del doppio misto: Sinner con Navarro, Paolini con Musetti; US Open, le coppie del doppio misto: Sinner con Navarro, Paolini con Musetti; Sinner-Navarro, Musetti-Paolini: svelate le coppie di doppio misto.

US Open, le coppie del doppio misto: Sinner con Navarro, Paolini con Musetti - tra cui nove delle prime dieci giocatrici e nove dei primi dieci tennisti de ... Si legge su msn.com

Doppio misto versione All Star Game: già si sogna l’incrocio tra Sinner e Kyrgios. Sarà vera gloria o un tentativo vano? - US Open | Annunciate le coppie, da confermare, per il nuovo format. Segnala ubitennis.com