Poste Italiane installa nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche nel novarese

Novara si prepara a vivere una svolta sostenibile: Poste Italiane espande la rete di colonnine di ricarica per auto elettriche nella provincia, facilitando la mobilità ecologica e il progresso digitale. Questa iniziativa, parte del progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", mira a rafforzare la coesione territoriale e promuovere un futuro più green per tutta la comunità novarese. Un passo importante verso un domani più sostenibile e connesso!

Continua anche in provincia di Novara l'installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste Italiane. Tale iniziativa rientra nel progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del.

