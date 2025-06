Poste Italiane conclusi i lavori del progetto Polis | riapre l' ufficio di San Giovanni Gemini

Dopo un attento restyling, Poste Italiane annuncia con entusiasmo la riapertura dell’ufficio di San Giovanni Gemini, in viale Dionisio Alessi. I lavori del progetto “Polis” hanno trasformato questo spazio, pronti a offrire ai cittadini servizi più efficienti e moderni. Rinnovato e funzionale, l’ufficio si prepara a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, garantendo un servizio ancora più vicino alle esigenze di tutti.

