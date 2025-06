Poste Italiane | Casamari l’ufficio postale diventa polis

A Casamari, l’ufficio postale si trasforma in “Polis”: un nuovo progetto di Poste Italiane rivolto ai piccoli comuni, pensato per semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi pubblici. Con questa iniziativa, l’amministrazione locale mira a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, rendendo più facile e immediato il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Una svolta importante per la comunità, che promette di portare innovazione e efficienza nel quotidiano di tutti.

Arriva anche a Casamari il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sono partiti oggi, infatti, i lavori di ammodernamento della sede di via Maria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Poste Italiane: Casamari, l’ufficio postale diventa “polis”

In questa notizia si parla di: poste - italiane - casamari - polis

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Poste Italiane: Casamari, l’ufficio postale diventa “polis”; Sora – Infiorata Corpus Domini 2025; Il passaporto arriva negli uffici postali. Da luglio il nuovo servizio.

Poste Italiane, progetto Polis: al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio di Paularo - PAULARO (UD) – Da sabato 21 giugno partiranno i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Paularo, situato in Piazza Nascimbeni, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di ... Scrive nordest24.it

Poste Italiane, conclusi i lavori del progetto Polis: riapre l'ufficio di San Giovanni Gemini - Riapre al pubblico l’ufficio postale di San Giovanni Gemini, in viale Dionisio Alessi, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Segnala agrigentonotizie.it