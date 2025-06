Post choc contro Meloni il professore Addeo incontrerà la premier

In un gesto sorprendente, Giorgia Meloni ha deciso di incontrare Stefano Addeo, autore di un post choc che aveva rivolto duri insulti alla figlia della premier. Un confronto che solleva numerosi interrogativi sulla politica del rispetto e sulla dialettica pubblica. In un momento in cui le tensioni sembrano aumentare, questa scelta potrebbe segnare una svolta nel dialogo tra istituzioni e cittadini. La partita è aperta: vedremo cosa succederà.

Giorgia Meloni √® disposta a incontrare Stefano Addeo, il professore autore del post choc con¬†cui ha augurato¬†alla figlia della presidente del Consiglio di "fare la fine della ragazza di Afragola", riferendosi al tragico caso di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra. "Non dimenticher√≤ mai questo gesto. In un momento in cui avrebbe potuto ignorarmi, tra mille impegni istituzionali e responsabilit√†, il presidente ha scelto di rispondere. √ą un segnale di¬†grande umanit√†. La ringrazio con tutto il cuore", ha detto il docente di 65 anni¬†al quotidiano¬†Il Roma. Una decisione, quella della premier, che √® stata maturata in silenzio √® che √® stata resa nota solo oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Post choc contro Meloni, il professore Addeo incontrer√† la premier

