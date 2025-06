Positano spiagge e Sentiero degli Dei più sicuri | al via i progetti estivi con l’Asl

L’estate a Positano promette di essere indimenticabile, grazie a progetti innovativi pensati per garantire divertimento e sicurezza. Il Comune e l’ASL Salerno hanno unito le forze per lanciare “Spiagge Sicure” e “Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025”, interventi fondamentali per proteggere turisti e residenti. Un passo deciso verso una stagione estiva all’insegna del relax responsabile, dove la bellezza si unisce alla prevenzione, assicurando che ogni momento sia sicuro e piacevole.

L'estate 2025 a Positano si apre all'insegna della sicurezza e della prevenzione. Il Comune e l'ASL Salerno hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'attivazione dei progetti "Spiagge Sicure a Positano 2025" e "Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025", due interventi mirati a rafforzare i.

