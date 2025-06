Portoferraio e Autolinee Toscane rilanciano l’Elba Pass

L’estate 2025 sull’Isola d’Elba si apre con un entusiasmante passo avanti verso la mobilità sostenibile, grazie al rilancio dell’Elba Pass da parte di Portoferraio e Autolinee Toscane. Un’iniziativa che promette di trasformare i viaggi sull’isola, rendendoli più ecologici, efficienti e accessibili, valorizzando allo stesso tempo il suo ricco patrimonio naturale e culturale. Un’occasione unica per scoprire l’Elba in modo più smart e rispettoso.

PORTOFERRAIO (LI) – L'estate 2025 segna un passo avanti verso una mobilità più sostenibile sull'Isola d'Elba, grazie al potenziamento del trasporto pubblico e al ritorno dell' Elba Pass, frutto della sinergia tra il Comune di Portoferraio e at – autolinee toscane. L'obiettivo è chiaro: incentivare spostamenti ecologici, offrire maggiore efficienza nei collegamenti e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'isola, a beneficio sia dei residenti che dei visitatori. ha dichiarato Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di at: "il nostro impegno come at-Autolinee Toscane è valorizzare le eccezionali bellezze dell'Isola d'Elba, promuovendo un turismo e una fruizione che siano rispettosi del suo fragile ambiente.