Portobello la prima serie tv italiana HBO si è presentata al mondo con una clip molto toccante

HBO debutta con la serie italiana "Portobello", un progetto che rende omaggio alla vita e alle sfide di Enzo Tortora, vittima di un tragico errore giudiziario. La prima clip, toccante e potente, mostra Fabrizio Gifuni nel ruolo di Tortora, ammanettato e circondato dalla folla. Un ingresso emozionante, che segna il ricordo di un momento cruciale nella storia italiana. La serie promette di aprire un nuovo capitolo di narrazione intensa e coinvolgente.

Il progetto HBO Portobello, dedicata alla triste vicenda giudiziaria che ha dovuto affrontare, da innocente, Enzo Tortora ha deciso di mostrarsi al mondo con una prima clip proprio nel giorno in cui 42 anni fa, il conduttore, giornalista e politico italiano venne arrestato. Le prime immagini diffuse vedono Fabrizio Gifuni (nel ruolo di Tortora) ammanettato e portato fuori dalla sua abitazione. Ad accoglierlo, un bagno di folla: giornalisti, telespettatori o semplici passanti vedono il conduttore in manette e gli urlano accuse e ingiurie, intimandogli di vergognarsi. È lo stesso conduttore, nella clip, a mostrare le manette ai fotografi e – sicuro della sua innocenza – a chiedere ai giornalisti italiani di prestare grande attenzione alla sua vicenda.

