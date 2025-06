portobello di marco bellocchio prima clip con fabrizio gifuni nei panni di enzo tortora per la serie hbo max

Scopri in anteprima la prima clip di Portobello, nuova serie di Marco Bellocchio in arrivo su HBO Max nel 2026. Con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, questa produzione promette di rivivere uno dei capitoli più drammatici e significativi della storia italiana. Il 17 giugno, anniversario dell’arresto ingiusto di Tortora, rende ancora più speciale il lancio di questa narrazione intensa e coinvolgente. Preparatevi a rivivere quella pagina di giustizia e verità .

Svelata la prima clip di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio in arrivo nel 2026 su HBO Max, con Fabrizio Gifuni protagonista nei panni di Enzo Tortora. Il 17 giugno non è una data qualsiasi nella storia italiana: 41 anni fa Enzo Tortora, celebre conduttore televisivo, veniva arrestato con accuse che si sarebbero poi rivelate totalmente infondate. Proprio in occasione dell'anniversario, HBO Max ha diffuso le prime immagini ufficiali di Portobello, l'attesissima serie diretta da Marco Bellocchio, in arrivo nel 2026. Un estratto simbolico e carico di tensione. Il video svelato in anteprima mostra Fabrizio Gifuni nei panni di Tortora, in uno dei momenti più drammatici della sua vicenda: in manette, all'uscita da una caserma romana.