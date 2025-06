Porta Santo Spirito al via la seconda carriera

A Porta Santo Spirito, l’atmosfera si infiamma: Niccolò Pineschi affronta la sua seconda carriera, con il cuore in gara e un sogno da realizzare. La sfida è ardua, ma lui ci mette determinazione, sperando di spezzare le sorti di una corsa che potrebbe cambiare tutto. Alle ore 23:02, il pubblico respira tra tensione e speranza, pronti a tifare per un’impresa che potrebbe entrare nella storia.

Niccolò Pineschi correrà la seconda carriera per Porta Santo Spirito. La sua strada è in salita: perché on basterà il 5 per tornare in gara. L'unica chance sarebbe quella di spezzare la lancia. Pineschi cerca il centro, fa una carriera pulita e raccoglie gli applausi del pubblico. Ore 23,02. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Porta Santo Spirito, al via la seconda carriera

In questa notizia si parla di: carriera - porta - santo - spirito

Gabry Ponte, vita e carriera del dj che porta “Tutta l’Italia” all’Eurovision Song Contest 2025 - Gabry Ponte, icona della musica dance e leader degli Eiffel 65, conquista nuovamente il palcoscenico internazionale come rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2025.

Ha iniziato la sua carriera d'allenatore nel 2017 facendo il vice all'Ascoli. Poi è andato a Siviglia a fare il vice di Montella e nel 2018 si è trasferito al West Ham per fare l'allenatore in seconda proprio a Manuel Pellegrini, suo avversario di questa sera. Dopo la n Vai su Facebook

Simulata: Elia e Gianmaria da 10, Montini e Vanneschi ok, Porta del Foro non sfonda. Oggi la prova generale in memoria di Edo Gori; Porta Crucifera aprirà la Giostra del Saracino del 21 giugno, poi le carriere di Santo Spirito, Sant'Andrea e Porta del Foro; La Giostra di Vasari a Santo Spirito. Scortecci colpo vincente, la Colombina comanda l'albo d'oro Ar24Tv.

Elia e Gianmaria da 10. Montini e Vanneschi ok. Porta del Foro non sfonda - Punteggi alti per tutti ma Santo Spirito si conferma ancora davanti. Segnala msn.com

Simulata: Elia e Gianmaria da 10, Montini e Vanneschi ok, Porta del Foro non sfonda. Oggi la prova generale in memoria di Edo Gori - Il cavallo di Marmorini indossa la maschera, fa centro anche Rossi ... lanazione.it scrive