Porta del Foro padre e figlio contro il Buratto

La porta del foro si apre su una sfida tra padre e figlio, un duello che incarna tradizione e passione. È l'ultima corsa di Giulio Vedovini, giovane promessa pronta a dimostrare il suo valore, accompagnato dal padre, Enrico, leggenda vivente della piazza. Un compito difficile per il 17enne: per restare in gara, deve marcare con coraggio e determinazione, svelando il talento che potrebbe scrivere il suo nome nella storia.

