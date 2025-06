Porta del Foro chiude il primo giro di carriere

Porta del Foro si distingue ancora una volta nel cuore della nostra tradizione, con un primo giro di carriere ricco di emozioni e tensione. Niccolò Scarpini e Enrico Vedovini, protagonisti di questa sfida, affrontano il percorso con determinazione, mentre il cavallo, timoroso ma agguerrito, si lancia alla ricerca di un 5. La suspense cresce: quale sarà il risultato finale di questa prestigiosa corsa? Scopriamolo insieme, tappa dopo tappa.

√ą la volta di Porta del Foro: il quartiere giallo cremisi chiude la prima tornata di carriere. A scendere verso il pozzo √® Niccol√≤ Scarpini. Ad accompagnarlo √® Enrico Vedovini.¬† Il cavallo dimostra molta agitazione, poi entra leggermente largo sulla lizza e corre a caccia di un 5.

Venerdì la presentazione dei soggetti lance d’oro 2025 nella sede del quartiere di Porta del Foro - Venerdì 23 maggio alle 21.15, nella sede del Quartiere di Porta del Foro, si terrà la presentazione dei soggetti delle Lance d'Oro 2025 della Giostra del Saracino.

