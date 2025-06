Porsche Italia festeggia 40 anni con le Market Edition di 911 Carrera 4 GTS e Taycan 4S

Porsche Italia festeggia 40 anni di passione e innovazione con le esclusive Market Edition di 911 Carrera 4 GTS e Taycan 4S. Quarant’anni di successi, crescita e motori rombanti che hanno scritto una storia tutta italiana, fatta di sogni su quattro ruote e tecnologia all’avanguardia. Per celebrare questo importante traguardo, arriva una Market Edition esclusiva per il...

Quarant’anni e non sentirli, anzi: Porsche Italia festeggia il suo compleanno con lo stesso entusiasmo con cui, nel lontano 1985, è sbarcata ufficialmente a Padova, con un piccolo team di trenta persone e una grande visione. Da lì è partita una storia tutta italiana fatta di motori rombanti, sogni su quattro ruote e una passione che non ha mai smesso di accelerare. Oggi, per celebrare questo traguardo, arriva una Market Edition esclusiva per il nostro mercato, che piĂą Made in Italy di così non si può. Frutto di una collaborazione con Ferragamo, realizzata da Porsche Exclusive Manufaktur, comprende quaranta esemplari di 911 Carrera 4 GTS – uno per ogni anno vissuto a tutto gas – e dodici Taycan 4S, una per ciascuna delle famiglie di modelli che hanno fatto battere i cuori degli italiani dal 1985 a oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Porsche Italia festeggia 40 anni con le Market Edition di 911 Carrera 4 GTS e Taycan 4S

