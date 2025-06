Porsche Italia fa 40 anni | ecco le 911 Carrera 4 Gts e la Taycan 4S firmate Ferragamo

Celebra i 40 anni di Porsche Italia con due straordinarie edizioni speciali: le 911 Carrera 4 GTS e la Taycan 4S firmate Ferragamo, create in edizione limitata e già sold out. Un connubio di eleganza e potenza che rende omaggio alla storia e allo stile italiani, offrendo un’esperienza di guida unica e esclusiva. Scopri come queste supercar rappresentino il massimo del lusso e della tecnologia, simboli di eccellenza italiana nel mondo.

Presentate le versioni speciali, disponibili in edizione limitata, delle supercar prodotte dalla casa di Zuffenhausen in esclusiva per l'Italia. I 52 esemplari firmati dalla celebre maison di moda sono già sold out.

Porsche Italia celebra i 40 anni con una serie speciale - Sulla 911, un inserto in alluminio con il logo "40 Anni Porsche Italia" impreziosisce ulteriormente il cruscotto sul lato passeggero. Si legge su ansa.it