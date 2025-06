Ponte Tanagro chiuso da quattro anni il Codacons | Ritardi e poca trasparenza

Da quasi quattro anni, il Ponte Tanagro in località Caiazzano di Padula Scalo rimane chiuso, generando disagi e dubbi sulla gestione dei lavori. Il Codacons denuncia ritardi e poca trasparenza, evidenziando l'importanza di un'infrastruttura strategica per il Vallo di Diano ormai ferma da troppo tempo. La situazione solleva interrogativi su come vengano impiegati i fondi e quando potrà finalmente essere riaperto questo importante svincolo.

A quasi quattro anni dalla chiusura, resta ancora fermo il cantiere del Ponte Tanagro, in località Caiazzano di Padula Scalo, infrastruttura strategica per la viabilità del Vallo di Diano.L'opera, lunga 46 metri, è interdetta al traffico dal 29 ottobre 2021. I lavori, già finanziati con fondi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ponte Tanagro chiuso da quattro anni, il Codacons: "Ritardi e poca trasparenza"

In questa notizia si parla di: ponte - tanagro - quattro - anni

Ponte Tanagro interrotto, Tommasetti: “La risposta del presidente De Luca alla mia interrogazione sa di beffa” - Il presidente De Luca risponde all’interrogazione di Aurelio Tommasetti sulla chiusura del ponte Tanagro e interrotta a Tommasetti stessa, lasciando i cittadini del territorio con un senso di beffa.

Ponte Tanagro, tutto fermo: ma c’è chi non si arrende Vai su Facebook

Resta chiuso da quattro anni il Ponte Tanagro a Padula; Ponte Tanagro. Codacons Cilento. La Provincia sia chiara sui tempi o andremo in Procura; Codacons: Il Ponte Tanagro ancora chiuso, serve un'inchiesta.

Resta chiuso da quattro anni il Ponte Tanagro a Padula - A quasi quattro anni dalla chiusura, resta ancora fermo il cantiere del ponte Tanagro, in località Caiazzano di Padula Scalo, in provincia di Salerno, infrastruttura strategica per la viabilità del Va ... Come scrive ansa.it

Ponte Tanagro a Padula Scalo, il cantiere fermo da quasi quattro anni pesa sulla viabilità del Vallo di Diano - Il ponte Tanagro a Caiazzano di Padula Scalo, chiuso dal 2021, resta inutilizzato nonostante i fondi pubblici; il Codacons Cilento denuncia ritardi e chiede trasparenza alla Provincia di Salerno. Secondo gaeta.it