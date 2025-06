Ponte in Blue | venerdì sera debutta la corsa del solstizio d' estate

Vivi un'estate all'insegna della solidarietà e del benessere con la prima edizione di Ponte in Blue, la corsa dedicata agli uomini e aperta a tutti, che il 20 giugno a Ponte di Piave sfiderà il sole per sensibilizzare sulle malattie urologiche. Un'occasione unica per unire sport, informazione e divertimento, promuovendo la prevenzione e la cura in modo coinvolgente e solidale. Non mancare!

Di corsa per sensibilizzare la popolazione maschile sulle malattie urologiche. Dopo tanti appuntamenti in rosa, nella Marca arriva anche un corsa in. blue: dedicata agli uomini, ma aperta anche alle donne. La 1° Corsa del Solstizio - Ponte in Blue debutterà venerdì 20 giugno a Ponte di Piave. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ponte in Blue: venerdì sera debutta la corsa del solstizio d'estate

PONTE in BLUE Quando ?Venerdì 20 giugno, Ore 19:30. Partenza e arrivo preso la Cantina di Ponte di Piave. ? Manifestazione aperta a uomini, donne e bambini sui percorsi di 4,5 km e 9 km in modalità corsa o camminata. Non a Vai su Facebook

