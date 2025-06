Ponte della Motta Curcio stanzia 37 milioni per la ricostruzione

Un passo decisivo verso la rinascita della zona: il Curcio ha stanziato 37 milioni di euro per la ricostruzione del Ponte della Motta, crollato a causa dell’alluvione dello scorso maggio. Questo investimento rappresenta una speranza concreta per il ripristino di un collegamento fondamentale tra Budrio e Molinella, simbolo di resilienza e ripresa. La ricostruzione del ponte segna l’inizio di un nuovo capitolo per la comunità locale, pronta a rialzarsi più forte di prima.

Ci si avvicina a una prima, importante certezza per la ricostruzione del Ponte della Motta, crollato nel maggio 2023 a causa dell’alluvione che ha colpito il territorio tra Budrio e Molinella, nel Bolognese. Il ponte, che si trovava al km 13 della SP 6 "Zenzalino", rappresentava un collegamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ponte della Motta, Curcio stanzia 37 milioni per la ricostruzione

