Ponte Corleone il Comune | Oltre 3 milioni di euro per la carreggiata direzione Trapani

Il Ponte Corleone si prepara a rinascere grazie a un investimento di oltre 3 milioni di euro dal Comune di Palermo, destinati alla carreggiata in direzione Trapani. Un segnale concreto di impegno e attenzione per la sicurezza e l’efficienza della viabilità urbana. Da Palazzo delle Aquile assicurano: "L’Amministrazione prosegue con fermezza nel suo impegno per migliorare e mettere in sicurezza questa infrastruttura vitale, garantendo un futuro più sicuro e fluido per tutti."

Ponte Corleone, dal Comune arrivano oltre 3 milioni di euro per la carreggiata direzione Trapani. Da Palazzo delle Aquile fanno sapere che "l'Amministrazione prosegue con fermezza nel suo impegno per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità sul Ponte Corleone, un'infrastruttura vitale lungo.

