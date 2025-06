Polvere e gloria la canzone che Sinner canterà in duetto con Andrea Bocelli

Quando il talento si unisce in un’inedita collaborazione, il risultato è pura magia. Andrea Bocelli e Jannik Sinner, due campioni di mondi diversi, attraversano i confini della musica e del sport per dar vita a “Polvere e gloria”. Un duetto che celebra l’unione tra passione, dedizione e sogni condivisi. Preparatevi a essere affascinati da questa straordinaria fusione di voci e storie, in uscita il 20 giugno per Decca Records/Universal Music.

Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme per la prima volta in una canzone. Cosa accade quando due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta? Nasce "Polvere e gloria", la sorprendente unione in musica tra il Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita il prossimo 20 giugno per Decca Records Universal Music. Il brano è una conversazione tra generazioni,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Polvere e gloria", la canzone che Sinner canterà in duetto con Andrea Bocelli

In questa notizia si parla di: andrea - sinner - bocelli - polvere

Jannik Sinner, annunciato un featuring con Andrea Bocelli! In uscita il brano “Polvere e Gloria” - Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è abbracciare il nuovo con passione e coraggio.

Jannik Sinner e Andrea Bocelli: un doppio che non t’aspetti. Il numero uno del tennis mondiale lancia il suo featuring con il maestro del canto italiano: “Dust and glory” (Polvere e gloria). Questo il nome della canzone in uscita il 20 giugno. “Nelle nostre vite ci s Vai su Facebook

#intanto Andrea Bocelli lancia il nuovo singolo “Polvere e Gloria” con Jannik Sinner protagonista del video Vai su X

Polvere e Gloria, la canzone di Andrea Bocelli e Jannik Sinner esce il 20 giugno; Jannik Sinner e Andrea Bocelli, la collaborazione che non ti aspetti: il brano Polvere e Gloria fuori domani; Ma in che senso Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno fatto un feat?.

Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme: "Polvere e Gloria" è il duetto che nessuno si aspettava - Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno sorpreso tutto il mondo annunciando una collaborazione musicale inaspettata: il brano “Polvere e Gloria”, in uscita il 20 giugno per Decca Records / Universal Musi ... Si legge su msn.com

Sinner ora anche 'cantante' con Bocelli, ecco il brano 'Polvere e Gloria' - Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, sbarca nella musica con Polvere e Gloria, il brano con Andrea Bocelli in uscita domani, 20 giugno, per Decca ... Segnala msn.com