Polizze catastrofali | Scongiurare che il mancato adeguamento possa escludere le aziende dalle agevolazioni

In un panorama in continua evoluzione, le polizze catastrofali rappresentano oggi una leva fondamentale per tutelare le aziende. Con l’approvazione del Dl n.39/25, è essenziale scongiurare il rischio che il mancato adeguamento possa privare le imprese delle agevolazioni previste. Sara Mazzeschi e Stefano Peruzzi di Confartigianato sono pronti ad assistere le aziende nell’analisi delle proroghe e delle nuove modalità operative, affinché nessuno sia lasciato indietro.

Arezzo, 19 giugno 2025 –  Sara Mazzeschi e Stefano Peruzzi "Noi a disposizione per analizzare proroghe differenziate e nuova operativitĂ , a seguito dell'azione intrapresa da Confartigianato" Con l'approvazione del Senato dello scorso mese, è stato convertito in legge il Dl n.3925, sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Permangono, tuttavia, ancora alcuni aspetti applicativi da chiarire, sui quali si auspica un rapido intervento interpretativo da parte delle autoritĂ competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizze catastrofali: “Scongiurare che il mancato adeguamento possa escludere le aziende dalle agevolazioni”

